Transmissão ao vivo de Sport x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

Luís Zubeldía, técnico do Fluminense - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 17h30

Sport e Fluminense se enfrentam hoje (1), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Sport não conseguiu emendar duas vitórias seguidas e acabou derrotado na última rodada. O Leão visitou o Fortaleza e foi superado por 1 a 0.

Já o Fluminense vive bom momento e soma duas vitórias consecutivas. Na estreia de Zubeldía como técnico, o Tricolor venceu o clássico contra o Botafogo por 2 a 0.

Sport x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

