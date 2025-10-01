Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Santos x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vila Belmiro, estádio do Santos - Reinaldo Campos/AGIF
Vila Belmiro, estádio do Santos Imagem: Reinaldo Campos/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 20h00

Santos e Grêmio entram em campo hoje (1), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Globo São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Alagoas), Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

Relacionadas

Banco resolve, Grêmio supera sustos e bate Vitória pelo Brasileirão

Atacantes desencantam, mas Santos e Bragantino ficam no empate em Bragança

Vojvoda elogia Santos, mas lamenta gol em bola parada: 'Futebol é assim'

O Santos busca se recuperar no Brasileirão e perdeu apenas uma das últimas cinco partidas, somando uma vitória no período. Na rodada passada, a equipe de Juan Pablo Vojvoda ficou no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino.

Já o Grêmio vem em boa fase e conquistou duas vitórias seguidas. O Tricolor gaúcho recebeu o Vitória e venceu por 3 a 1 na rodada passada.

Santos x Grêmio -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GE TV (YouTube)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Paysandu x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Vila Nova x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Transmissão ao vivo de Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Santos x Grêmio pelo Brasileirão: veja onde assistir

Leila tem razão em cobrar mudança de postura do Fla? PVC e Mattos debatem

Comissão da Panam Sports visita COB para avaliar candidatura Rio-Niterói ao Pan

Jair Ventura projeta estreia em casa pelo Vitória e promete: "A gente vai lutar até o final"

Novo calendário da CBF para 2026 diminui número de jogos em até 12%