Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Vitor Roque comemora gol em Palmeiras x River, confronto da Libertadores - Nelson ALMEIDA / AFP
Vitor Roque comemora gol em Palmeiras x River, confronto da Libertadores Imagem: Nelson ALMEIDA / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 17h30

Palmeiras e Vasco entram em campo hoje (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Diretor do Palmeiras detona Rogério Ceni por falta de ética com Abel

Caça ao tesouro: parque nos EUA deixa visitantes levarem diamante para casa

Rayan mira seleção em meio a jogo duro do Vasco com forte assédio europeu

O Mirassol não conseguiu manter a boa fase e acabou derrotado na rodada passada. O Verdão perdeu para o Bahia por 1 a 0, com Ademir marcando o único gol da partida.

Do outro lado, o Vasco busca manter a sequência positiva de quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias nesse período. Na última rodada, o Cruzmaltino superou o Cruzeiro por 2 a 0.

Palmeiras x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Sport x Fluminense pelo Brasileirão: veja onde assistir

COI recebe delegação palestina, mas mantém postura sobre Israel

Paulistão 2026 deve adotar 'modelo Champions' com novo calendário da CBF

Wanderlei Silva mostra sequelas de agressão e afirma que irá à Justiça

Alex Poatan levanta dúvida sobre seu futuro nos meio-pesados do UFC

Rodrygo e mais quem? Seis vão para a seleção pela 1ª vez com Ancelotti

Ancelotti explica número reduzido de jogadores do Brasileirão na lista de convocados da Seleção

Onde vai passar Botafogo x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Santos x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Seleção Brasileira ainda deve enfrentar africanos e europeus antes da Copa