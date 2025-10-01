Transmissão ao vivo de Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Vasco entram em campo hoje (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Mirassol não conseguiu manter a boa fase e acabou derrotado na rodada passada. O Verdão perdeu para o Bahia por 1 a 0, com Ademir marcando o único gol da partida.

Do outro lado, o Vasco busca manter a sequência positiva de quatro jogos sem perder, sendo duas vitórias nesse período. Na última rodada, o Cruzmaltino superou o Cruzeiro por 2 a 0.

Palmeiras x Vasco -- Campeonato Brasileiro