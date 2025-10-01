Topo

Transmissão ao vivo de Monaco x Manchester City pela Liga dos Campeões: onde assistir

Phil Foden e Erling Haaland comemoram gol do Manchester City contra o Burnley pelo Campeonato Inglês - Craig Brough/Reuters
Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 15h20

Monaco e Manchester City entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no Loius II, em Mônaco, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Monaco não teve boa estreia na Liga dos Campeões e acabou goleado. A equipe francesa foi superada pelo Club Brugge por 4 a 0 no primeiro confronto da fase de grupos.

Enquanto isso, o Manchester City começou com o pé direito sua busca pelo bicampeonato. O time de Pep Guardiola recebeu o Napoli e venceu por 2 a 0.

Monaco x Manchester City -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Loius II, em Mônaco
  • Transmissão: Space (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

