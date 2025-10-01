Transmissão ao vivo de Monaco x Manchester City pela Liga dos Campeões: onde assistir
Monaco e Manchester City entram em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no Loius II, em Mônaco, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Monaco não teve boa estreia na Liga dos Campeões e acabou goleado. A equipe francesa foi superada pelo Club Brugge por 4 a 0 no primeiro confronto da fase de grupos.
Enquanto isso, o Manchester City começou com o pé direito sua busca pelo bicampeonato. O time de Pep Guardiola recebeu o Napoli e venceu por 2 a 0.
