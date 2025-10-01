Topo

Transmissão ao vivo de Internacional x Corinthians: veja onde assistir

Gui Negão comemora gol em Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil - Marcello Zambrana/AGIF
Gui Negão comemora gol em Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil Imagem: Marcello Zambrana/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 18h00

Internacional e Corinthians entram em campo hoje (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Clique aqui para assinar o Prime Video e assistir ao jogo ao vivo

O Inter vem de um período ruim, com três jogos sem vencer e duas derrotas no histórico recente. Na rodada anterior, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Juventude.

Do outro lado, o Corinthians busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe comandada por Dorival Júnior perdeu para o Flamengo por 2 a 1, jogando em casa, no último compromisso pelo Brasileirão.

Internacional x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

