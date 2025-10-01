Transmissão ao vivo de Internacional x Corinthians: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Internacional e Corinthians entram em campo hoje (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Inter vem de um período ruim, com três jogos sem vencer e duas derrotas no histórico recente. Na rodada anterior, o Colorado empatou em 1 a 1 com o Juventude.

Do outro lado, o Corinthians busca reencontrar o caminho das vitórias. A equipe comandada por Dorival Júnior perdeu para o Flamengo por 2 a 1, jogando em casa, no último compromisso pelo Brasileirão.

Internacional x Corinthians -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 1 de outubro, às 19h30 (de Brasília)

1 de outubro, às 19h30 (de Brasília) Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Beira-Rio, em Porto Alegre Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

