Transmissão ao vivo de Botafogo x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir
Botafogo e Bahia se enfrentam hoje (1), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view).
O Botafogo soma duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos. A equipe de Davide Ancelotti vem de derrota por 2 a 0 no clássico contra o Fluminense.
Já o Bahia se recuperou da sequência sem vitórias e chega embalado pelo triunfo sobre o Palmeiras. O time de Rogério Ceni venceu por 1 a 0 na rodada passada, jogando em casa.
Botafogo x Bahia -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 1 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)