Transmissão ao vivo de Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: veja onde assistir
Barcelona e PSG se enfrentam hoje (1), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Barcelona largou bem na Liga dos Campeões. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe catalã estreou com vitória fora de casa ao superar o Newcastle por 2 a 1.
Do outro lado, o PSG começou a caminhada em busca do bicampeonato com autoridade. O time de Luis Enrique recebeu a Atalanta e aplicou uma goleada por 4 a 0.
Barcelona x PSG -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
- Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona
- Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)