Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: veja onde assistir

Dembélé comemora gol do PSG durante jogo do Campeonato Francês - Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images
Dembélé comemora gol do PSG durante jogo do Campeonato Francês Imagem: Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 15h19

Barcelona e PSG se enfrentam hoje (1), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Ícone do Barcelona, Sergio Busquets anuncia aposentadoria aos 37 anos

Dembélé exalta 'lenda' Ronaldinho e se emociona ao receber Bola de Ouro

Bola de Ouro: Dembélé desbanca Yamal e Raphinha e é eleito melhor do mundo

O Barcelona largou bem na Liga dos Campeões. Sob o comando de Hansi Flick, a equipe catalã estreou com vitória fora de casa ao superar o Newcastle por 2 a 1.

Do outro lado, o PSG começou a caminhada em busca do bicampeonato com autoridade. O time de Luis Enrique recebeu a Atalanta e aplicou uma goleada por 4 a 0.

Barcelona x PSG -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Olímpico Lluís Companys, em Barcelona
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Assistir Villarreal x Juventus pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Assistir Arsenal x Olympiakos pela Liga dos Campeões: veja onde vai passar o jogo

Transmissão ao vivo de Monaco x Manchester City pela Liga dos Campeões: onde assistir

Onde vai passar Monaco x Man City pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Transmissão ao vivo de Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões: veja onde assistir

Onde vai passar Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Ancelotti convoca seleção com dupla do Real e só dois jogadores do Brasil

Com Vini Júnior e Rodrygo de volta, Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra Coreia e Japão; veja a lista

Wanderlei Silva promete levar filho de Popó à Justiça após briga: "Ato criminoso"

Irmã de Medina estreia com vitória, e brasileiro vira líder em Portugal

Ídolo nacional, Alex Poatan minimiza pressão por volta ao topo do UFC