Sinner confirma favoritismo, 'atropela' Tien e conquista o bicampeonato do ATP 500 de Pequim

Pequim

01/10/2025 08h43

O italiano Jannik Sinner fez a valer a sua condição de favorito na final do ATP 500 de Pequim e aumentou a sua coleção de títulos com mais um troféu. Na madrugada desta quarta-feira, o número 2 do mundo não deu chances ao norte-americano Learner Tien (52º) e definiu a decisão com vitória por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Sinner, que já havia vencido o torneio em 2023, superou o jovem rival de 19 anos em 1h12 de confronto. Este foi o seu terceiro título no ano e 21º de sua vitoriosa carreira. Do outro lado, seu adversário participou de sua primeira decisão. O vice-campeonato vai fazer com que ele alcance a sua melhor posição no ranking com a 36ª colocação.

O título faz Sinner se igualar a dois grandes nomes da modalidade. Ele se tornou o terceiro tenista a triunfar em Pequim por mais de uma vez se juntando ao sérvio Novak Djokovic e ao espanhol Rafael Nadal.

A partida contou com o domínio do italiano do início ao fim e o duelo teve uma quebra de serviço já no primeiro game. Com golpes agressivos e desgastando Tien em quadra, Sinner chegou a abrir uma vantagem de 5 a 1 e fechou a primeira parcial em 6/2.

O segundo set teve um histórico parecido. Com quebras no quinto e sétimo game, o favorito liderou a disputa do início ao fim e repetiu o 6/2. Foram 24 winners contra apenas 11 do norte-americano. Com uma grande atuação, ele terminou o confronto com dez aces e 70% de aproveitamento no seu saque comprovando a superioridade sobre o rival.

