Sem Lucas Evangelista, veja alternativas para Abel montar meio-campo do Palmeiras

O Palmeiras perdeu um de seus principais jogadores em um momento crucial do ano. O meio-campista Lucas Evangelista rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita. Ele passará por cirurgia para corrigir o problema e está fora do restante da temporada.

A lesão de Evangelista não poderia ter vindo em um momento pior para o Palmeiras. Libertadores e Campeonato Brasileiro estão em reta final. Além disso, o técnico Abel Ferreira havia encontrado recentemente um sistema tático que potencializava seus principais jogadores.

O Palmeiras possui um elenco recheado e opções não faltam para Abel. No entanto, o treinador precisará quebrar a cabeça para resolver o problema no meio-campo, uma vez que Evangelista vivia seu melhor momento com a camisa do Verdão e vinha despontando como um dos líderes do elenco.

Recuar Andreas Pereira é opção

Uma das principais alternativas para suprir a ausência de Lucas Evangelista é mudar o posicionamento de Andreas Pereira. A solução seria recuar o camisa 8 para atuar como segundo volante, o que traria a necessidade da entrada de outro atleta para exercer a função atual do jogador.

Existia a expectativa de que jogar como segundo volante seria a função natural que Andreas Pereira exerceria no Palmeiras, uma vez que atuou na posição por muitos anos. No entanto, o técnico Abel Ferreira encontrou um novo posicionamento para o atleta, que está jogando mais à frente, iniciando pelo lado direito e caindo muito pelo meio.

Andreas Pereira pode atuar como segundo volante

Quem joga no ataque?

Caso decida por recuar Andreas Pereira para atuar ao lado de Aníbal Moreno, a vaga do meio-campista pelo lado direito no sistema 4-2-3-1 ficaria em aberto. Neste sentido, quatro atletas brigariam por posição: Raphael Veiga, Maurício, Facundo Torres e Ramón Sosa.

Cada um deles, é claro, possui qualidades distintas. Raphael Veiga e Maurício, por serem meio-campistas de origem, poderiam trazer características semelhantes a que Andreas traz na posição, fortalecendo o poderio ofensivo do Palmeiras pelo meio e contribuindo para o jogo associativo com Flaco López e Vitor Roque.

Veiga se recuperou de dores no púbis na metade de setembro e voltou fazendo bons jogos pelo Palmeiras, entrando principalmente na etapa final. Em 2025, ele acumula quatro gols e sete assistências em 37 jogos. Já Maurício perdeu espaço recentemente e busca novas chances. O jogador tem dez bolas na rede e sete passes para gols em 38 duelos.

Outras duas opções seriam Facundo Torres ou Ramón Sosa, que são pontas de origem e também poderiam fazer a função pelo lado direito. No entanto, são atletas que possuem uma característica mais aguda e teriam a tendência de concentrar o jogo do Palmeiras pelas alas, o que poderia prejudicar a dupla 'Flaco-Roque'.

Facundo Torres chegou ao Palmeiras no início do ano e soma oito gols e oito assistências em 52 partidas. Já Ramón Sosa foi contratado em julho deste ano e contribuiu com uma bola na rede e dois passes para gols em 14 jogos.

Manter sistema, mas com característica distinta

Já a opção mais simples para substituir Lucas Evangelista seria, em tese, apenas mudar o jogador que atua ao lado de Aníbal Moreno como segundo volante. O Verdão possui em seu elenco o volante Emiliano Martínez, além do garoto Allan, que pode eventualmente exercer a função.

O problema de tal alternativa é que, neste caso, o Palmeiras poderia perder um pouco no setor de criação e também no ritmo de jogo ofensivo alviverde. Evangelista estava com confiança e conferia um grande dinamismo ao meio-campo palmeirense, contribuindo sobretudo na saída de bola.

Já Emiliano Martínez possui características mais defensivas, de um primeiro volante, assim como a função exercida por Aníbal Moreno. O garoto Allan, por sua vez, também pode atuar na posição, mas tem o costume de jogar como um meia pelos lados do campo ou como um ala.

Contra o Bahia, por exemplo, Emiliano Martínez foi o escolhido pela comissão técnica para substituir Evangelista. Resta saber, agora, se a decisão será mantida para o confronto desta quarta-feira, contra o Vasco. Como Evangelista perderá a temporada, Abel terá que fazer testes para encontrar a melhor solução.

Mudanças de sistema e improvisações

Abel Ferreira também pode apostar em uma mudança de esquema tático no Palmeiras, seja para acomodar melhor Andreas Pereira ou encontrar uma maneira de substituir Evangelista ao preencher o meio-campo. Outra alternativa são as improvisações, como seria o caso de Bruno Fuchs, que o treinador já disse ter muita qualidade com a bola nos pés. O zagueiro poderia atuar como um primeiro volante, trazendo Aníbal ou outro atleta para jogar mais à frente.

As duas alternativas, porém, são extremamente improváveis. Isso porque o Palmeiras acabou de encontrar uma forma de jogar muito baseada no esquema tático atual. Além disso, as competições estão se afunilando, dando menos margem para promover testes mais arriscados.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos - cinco a menos que o líder Flamengo. O Verdão vem de derrota para o Bahia por 1 a 0 e viu o Rubro-Negro carioca aumentar a vantagem no topo da tabela.

Palmeiras: terceiro colocado, com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)