Seleção Brasileira ainda deve enfrentar africanos e europeus antes da Copa

Após divulgar nesta quarta-feira a lista de convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão na Data Fifa de outubro, a Seleção Brasileira já planeja os próximos compromissos de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a programação, a equipe de Carlo Ancelotti deverá enfrentar seleções africanas na Data Fifa de novembro, encerrando o calendário de 2025. A ideia é realizar os jogos na Inglaterra e França.

Já em março de 2026, o Brasil pretende medir forças com adversários europeus, em amistosos que servirão como teste de alto nível às vésperas da competição mundial.

A definição dos rivais e locais das partidas ainda será anunciada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas o plano é dar rodagem ao elenco contra estilos de jogo distintos.

Seleção Brasileira: calendário

Neste mês de outubro, a Seleção Brasileira disputa o primeiro amistoso no dia 10, contra a Coreia do Sul, às 8h (de Brasília), no Seul World Cup Stadium. Em seguida, no dia 14, fará o último confronto da Data Fifa contra o Japão, às 7h30.