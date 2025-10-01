Rodrygo e mais quem? Seis vão para a seleção pela 1ª vez com Ancelotti

Seis jogadores foram convocados pela primeira vez por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. O chamado é para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, dias 10 e 14 de outubro, respectivamente.

Rodrygo e mais quem?

O nome de maior peso é o de Rodrygo, seu ex-atleta nos tempos de Real Madrid e que tem sido reserva no clube espanhol atualmente.

Volta Rodrygo, creio que ele está jogando muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou, foi bem. Tem boa condição física, está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para a seleção, tem uma característica técnica muito importante, pode ajudar muito. Todo mundo conhece o Rodrygo. Teve problemas ano passado, mas está bem. Em times grandes, existe muita concorrência. Sua condição física está muito boa e eu quero vê-lo aqui com os outros

Carlo Ancelotti

Os outros são: o goleiro Ederson (Fenerbahçe-TUR), o zagueiro Éder Militão (Real Madrid-ESP), os volantes André e João Gomes (Wolverhampton-ING), e o atacante Igor Jesus (Nottingham Forest-ING).

No primeiro jogo, volta o Ederson, um goleiro muito importante para nós, grande goleiro. No segundo joga o Hugo Souza, porque queremos vê-lo atuar com a camisa da seleção, que é uma camisa que pesa. Toda a comissão tem muita confiança nos goleiros e creio que vão fazer muito bem

Carlo Ancelotti

Militão teve um problema no último jogo, mas foi um golpe. Creio que a comissão médica da seleção e do Real Madrid estão em contato. Falei com ele, está bem. Tem jogo no final de semana, vamos ver se pode jogar ou não. Como disse, está na lista, mas não é definitiva, pode mudar um pouco. Se ele está bem e não tem problema, gostaria que estivesse conosco. A nível pessoal, quero conhecer jogadores como André e João Gomes. Temos muitas opções nessa posição, jogadores como eles, que estão desempenhando bem na Premier League

Carlo Ancelotti

Igor Jesus é um atacante que tem uma característica bem distinta e creio que a seleção, em uma competição como a Copa do Mundo, precisa de um jogador com essa característica. Um jogador de área, que luta muito. Vi o jogo do Igor contra o Bétis, gosto muito do seu jogo e por isso o chamei. Acho que a seleção tem que ter outros jogadores com esse perfil, pode ser Kaio Jorge (Cruzeiro), pode ser Pedro (Flamengo)... Às vezes, precisa ter um jogador de área, quando se cruza muitas bolas na área, você precisa de um jogador desse perfil

Carlo Ancelotti

Veja os convocados

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Caio Henrique (Monaco)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Douglas Santos (Zenit)

Éder Militão (Real Madrid)

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Beraldo (PSG)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Roma)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Estêvão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

As ausências

O técnico Carlo Ancelotti não pôde contar com jogadores importantes por questões de ordem médica. Não puderam ser convocados o goleiro Alisson (Liverpool-ING), os zagueiros Marquinhos (PSG-FRA) e Alex Ribeiro (Lille-FRA), o volante Andrey Santos (Chelsea-ING) e o atacante Raphinha (Barcelona-ESP).

Mais oportunidades para jogadores do futebol brasileiro em novembro

Carlo Ancelotti antecipou que deverá dar mais oportunidades nos amistosos de novembro. Nesta convocação de agora, somente foram chamados o goleiro Hugo Souza e o zagueiro Fabrício Bruno, que já haviam sido convocados anteriormente. O italiano preferiu priorizar jogadores que atuam na Europa pois a distância para Coreia do Sul e Japão é menor.