São Paulo x Palmeiras: veja preços e como comprar ingressos para o clássico pelo Brasileiro

O São Paulo abriu, na manhã desta quarta-feira, a venda de ingressos para o clássico contra o Palmeiras, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis. Como de praxe, o duelo terá torcida única.

A comercialização dos ingressos teve início às 10h desta quarta-feira e está sendo realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor. Os torcedores que possuem sete e seis estrelas, inclusive, já podem adquirir suas entradas.

Aqueles que desejarem assistir à partida diretamente do Morumbis terão que comprar suas entradas exclusivamente por meio do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.

A venda será aberta para os sócios que detêm cinco estrelas a partir das 18h desta quarta-feira, enquanto os detentores de quatro estrelas poderão adquirir os bilhetes a partir das 22h. Já nesta quinta-feira, os torcedores que tiverem três estrelas serão liberados às 10h para comprarem suas entradas.

?? Informações sobre a venda de ingressos para o Choque-Rei no MorumBIS, confira.#SejaSócioTorcedor #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/3J5GPl6MPn ? Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) September 30, 2025

Depois, às 14h da quinta-feira (11), a comercialização será aberta para aqueles que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 18h. Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 22h do mesmo dia.

Por fim, a venda venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h desta sexta-feira (03).

Os preços dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Norte Oreo, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Antes de receber o Palmeiras no Morumbis, o São Paulo encara o Fortaleza nesta quinta-feira, às 19h30, no Castelão. O Tricolor passa por uma fase ruim e foi eliminado da Libertadores. Além disso, vem de quatro derrotas consecutivas entre todas as competições e, no Brasileirão, ocupa a sétima posição, com 35 pontos.

Veja os preços dos ingressos para o clássico contra o Palmeiras:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300,00