São Paulo lança coleção de roupas para atender público infantil

O São Paulo, em parceria com a New Balance, lançou nesta quarta-feira (1º) a primeira coleção infantil exclusiva para os seus torcedores. São sete peças casuais, entre camisetas, bermuda e casaco com capuz, em tamanhos de 6 a 14 anos.

Os preços variam de R$ 129,99 a R$ 269,99, com destaque para modelos como a Camiseta Juvenil 1930 e o Casaco com Capuz Juvenil. A linha busca unir estilo e conforto para a nova geração são-paulina.

Após o sucesso da coleção feminina, a nova cápsula reforça o compromisso da New Balance em atender diferentes perfis de torcedores, oferecendo opções para todas as idades.

A coleção já está disponível no e-commerce da New Balance e da SAO Store, além das lojas físicas da SAO Store.

Confira abaixo os produtos da nova coleção

Camiseta Juvenil Slim - R$ 129,99



Camiseta Juvenil 550 - R$ 129,99



Camiseta Juvenil 1930 - R$ 149,99



Camiseta Juvenil Mundial - R$ 149,99



Casaco com Capuz Juvenil - R$ 269,99



Bermuda Juvenil Slim - R$ 169,99.