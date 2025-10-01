Santos terá mudança na defesa contra o Grêmio; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Grêmio, nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda fez apenas uma mudança, na defesa.

Gonzalo Escobar retorna de suspensão e assume a titularidade na lateral esquerda. Souza fica apenas no banco.

Assim, o Peixe terá: Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; Zé Rafael, João Schmidt, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Vojvoda segue sem Neymar. O meia-atacante está se recuperando de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês. Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular.

Escalação do Grêmio

Pelo lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes escalou: Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenilson; Pavón, Alysson e André Henrique.

O Tricolor conta com uma lista extensa de desfalques. Mais recentemente, Willian (fratura no pé) e Tiago Volpi (desconforto muscular) viraram problemas. Balbuena, Braithwaite, Carlos Vinicius, João Lucas , João Pedro, Monsalve e Villasanti, todos lesionados, completam as baixas.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).