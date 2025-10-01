Santos mira fator casa contra o Grêmio para se distanciar do rebaixamento no Brasileirão
A Vila Belmiro vai ser o principal trunfo do técnico Juan Pablo Vojvoda diante do Grêmio, às 21h30, nesta quarta-feira, para fazer o Santos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Na luta para se distanciar da zona do rebaixamento, somar três pontos sob o apoio da torcida é o primeiro passo para fazer o time embalar e sair da incômoda 16ª colocação no Nacional.
A ideia do treinador argentino é repetir a estratégia usada no clássico com o São Paulo, na penúltima jornada. A equipe santista aproveitou o fato de atuar em sua casa e triunfou sobre o rival da capital com uma atuação contundente.
Após deixar a vitória escapar no final de semana com o empate de 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, Vojvoda elogiou a "mentalidade de querer ganhar e impor condições" diante do adversário. E é essa postura que ele espera de seus comandados nesta quarta-feira.
Invicto à frente do Santos desde que assumiu o elenco profissional, o comandante está ciente de que precisa melhorar. Com três empates e uma vitória, ele sabe que o Santos tem de encaminhar uma sequência de triunfos para, de fato, deixar de figurar na parte de debaixo da tabela.
Com 27 pontos, a equipe alvinegra ocupa o 16º lugar e está longe de agradar o seu torcedor. Em 24 partidas, os santistas venceram sete confrontos, empataram seis vezes e sofreram 11 derrotas, o que dá um aproveitamento de 37%.
Ainda sem Neymar, que se recupera de uma problema na coxa e vem fazendo fisioterapia e fortalecimento na academia, Vojovoda tem uma dúvida na lateral-direita. Mayke e Igor Vinícius brigam pela posição.
O recém-chegado atacante Billal Brahimi, que atuou por alguns minutos em Bragança Paulista, deve novamente iniciar a partida no banco de reservas. Apostando em um ataque rápido, Guilherme pode ter a companhia de Lautaro Díaz. Poupado contra o Bragantino, Adônis Frias pode reaparecer na defesa.
Pelo lado do Grêmio, que contabiliza 32 pontos, o técnico Mano Menezes faz mistério quando à escalação. A equipe, que vem de um resultado positivo contra o Vitória no Sul, aposta numa marcação forte no meio para explorar os contra-ataques.
Sem poder contar com Tiago Volpi, com lesão muscular, o treinador gremista terá o goleiro Gabriel Grando como titular no confronto desta quarta-feira na Vila Belmiro.
FICHA TÉCNICA:
SANTOS X GRÊMIO
SANTOS - Gabriel Brazão; Mayke, Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
GRÊMIO - Gabriel Grando; Marcos Rocha (Gustavo Martins), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Pavon (Amuzu ou Cristado); André Henrique. Técnico: Mano Menezes.
ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (SP).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP).