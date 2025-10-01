Santos marca no fim e arranca empate do Grêmio na Vila Belmiro pelo Brasileirão

O Santos desperdiçou uma ótima chance de se distanciar da zona do rebaixamento. Na noite desta quarta-feira, o Peixe ficou no empate de 1 a 1 com o Grêmio, em plena Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edenílson abriu o placar para os gaúchos e Lautaro Díaz, já nos últimos minutos da partida, deixou tudo igual.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

O Grêmio, por sua vez, está em 10º lugar, com 33 pontos, sete a menos que o Bahia, que fecha o G6.

Ficha técnica

?? SANTOS 1 X 1 GRÊMIO ???

? Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



? Data: 01 de outubro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 21h30 (de Brasília)



? Público: 9.306



? Renda: R$ 439.188,00



? Cartões Amarelos: João Schmidt, Escobar, Igor Vinícius (Santos); Arthur, Mano Menezes, Alysson (Grêmio)



? Cartões vermelhos: Nenhum

Arbitragem

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Gols

? Edenílson, aos 11? do 2ºT (Grêmio)

? Lautaro Díaz, aos 43? do 2ºT (Santos)

Santos



Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza); Zé Rafael, João Schmidt (Tiquinho Soares), Barreal (Rincón) e Rollheiser (Robinho Jr.); Guilherme e Lautaro Díaz.

Grêmio



Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana) e Edenilson (Cristaldo); Pavón (Amuzu), Alysson (Aravena) e André Henrique (Riquelme).

Como foi o jogo

O Santos começou o jogo pressionando e só não abriu o placar por conta de Gabriel Grando. O goleiro estava em uma noite inspirada e realizou boas duas defesas, em finalizações de Rollheiser e Escobar. Aos 18 minutos, a torcida do Peixe levou um susto na Vila Belmiro.

Alysson disparou pela ponta direita, invadiu a área e contou com o vacilo de Gabriel Brazão para estufar as redes. O árbitro, contudo, foi chamado para revisar o lance no VAR e anulou o gol. Na jogada, Edenílson tocou na bola com a mão.

A partir de então, o jogo ficou morno. Os donos da casa dominaram a posse de bola, mas não conseguiram criar mais nenhuma chance de perigo.

Na volta do intervalo, Vojvoda tentou deixar o Santos ainda mais ofensivo. Ele tirou João Schmidt para colocar Tiquinho Soares. A estratégia, contudo, não deu certo. Isso porque quem acabou abrindo o placar foi o Grêmio, aos 11 minutos. E desta vez valeu.

Depois de uma longa troca de passes, Pavón dominou na direita, girou e cruzou na área. Sozinho, Edenílson se atirou na bola e desviou para o fundo da meta de Brazão.

O Peixe teve uma chance de ouro para empatar aos 21. Lautaro Díaz interceptou chute de Barreal e, cara a cara, parou em Grando. No rebote, Tiquinho tentou duas vezes. Na primeira, foi bloqueada por Wagner Leonardo e na segunda pelo goleiro. No fim da jogada, Guilherme encheu o pé e isolou, para desespero dos santistas.

Nos minutos finais, o Santos seguiu em cima. Aos 42, Zé Rafael arriscou o chute, bola bateu no travessão, pingou na linha e beijou a trave antes de ser afastada. No lance seguinte, os mandantes enfim celebraram. Após cobrança de escanteio, Zé Rafael acertou o travessão de novo. Desta vez, porém, Lautaro aproveitou o rebote e cabeceou para o gol.

Próximo jogo do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão (CE)

Próximo jogo do Grêmio