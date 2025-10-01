Santos lança uniforme homenagem à campanha de Outubro Rosa

O Santos anunciou, nesta quarta-feira, em parceria com a Umbro, o lançamento de um uniforme em homenagem à campanha de Outubro Rosa. A iniciativa é realizada em parceria com a FEMAMA (Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama), reforçando o compromisso com a prevenção e controle do câncer de mama no Brasil.

"O uniforme em homenagem ao Outubro Rosa é mais uma grande parceria com a Umbro, nossa fornecedora de material esportivo. E um ato muito importante, com parte do valor arrecadado com as vendas destinado à FEMAMA, uma entidade de grande trabalho realizado em todo o país. Destacamos também que as nossas Sereias da Vila já entrarão com a nova camisa na partida desta quinta-feira, às 17 horas, quando enfrentarão o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista, na nossa casa", disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

Na Vila Belmiro, o Canto das Sereias tem um significado diferente. Ele é um grito que orgulha a nação santista e representa milhões de mulheres que enfrentam e superam qualquer maré. ??? Garanta o seu #MantoRosa: https://t.co/0UZzucTVSm#OutubroRosa pic.twitter.com/NMQujDd9By ? Santos FC (@SantosFC) October 1, 2025

O uniforme traz o design característico do Peixe, reinterpretado com a cor rosa, símbolo da campanha. A peça conta com uma etiqueta interna da FEMAMA, que traz informações sobre a instituição e a importância da data.

A estreia da camisa acontece nesta quinta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando o Santos recebe o Red Bull Bragantino, pela sétima rodada do Campeonato Paulista feminino, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a 7ª posição, com nove pontos. A equipe de Bragança Paulista é a 5ª colocada, com 12 pontos.

Valor destinado à FEMAMA

O Santos ainda anunciou que parte do valor arrecadado com as vendas do novo uniforme será destinado à FEMAMA, que atua nacionalmente com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao diagnóstico precoce e tratamento de qualidade de forma ágil.

"Quando falamos de prevenção do câncer de mama, estamos falando da realização dos exames anuais de rastreamento, somados à transformação dos hábitos de cuidados com o nosso corpo, como o cuidado com a alimentação e a prática regular de atividade física. Nossa parceria com a Umbro reforça, a cada ano, a importância que o esporte tem na promoção da saúde como um todo e nos ajuda a levar essa mensagem para lugares onde a informação sobre saúde muitas vezes não chega", comentou Dra. Maira Caleffi, mastologista-chefe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e presidente fundadora da FEMAMA.

A camisa estará disponível a partir desta quarta-feira nas lojas oficiais do Santos, no site da Santos Store (santosstore.com.br), lojas físicas e no site da Umbro (umbro.com.br). A peça estará à venda nos modelos masculino, feminino e infantil.

"Mais do que vestir os torcedores, vestimos uma causa. O Outubro Rosa é um momento de mobilização e entendemos que o futebol tem um poder único de alcance e transformação. É uma honra unir esporte e responsabilidade social em uma campanha tão significativa e, podendo nos unir por mais um ano com a FEMAMA, é um grande orgulho", finalizou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.