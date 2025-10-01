Santos martela e arranca empate dramático contra Grêmio na Vila Belmiro

O Santos viveu uma noite dramática, mas arrancou um empate por 1 a 1 contra o Grêmio nos minutos finais em duelo do Brasileirão ocorrido na Vila Belmiro. Edenílson abriu a contagem para os gaúchos, mas Lautaro Díaz, depois de muita insistência, balançou as redes para os paulistas no final da partida.

Com o resultado, o Peixe chegou aos 28 pontos, mas segue perto do Z4. A equipe de Juan Pablo Vojvoda — que segue invicto no novo clube — está no 16º lugar do torneio nacional.

Já o time de Mano Menezes foi aos 33 pontos e se manteve na 10ª posição do torneio nacional, atrás do Bragantino pelo número de vitórias.

Os times voltam a campo pelo Brasileirão no fim de semana. O Santos encara o Ceará no domingo, enquanto o Grêmio tem o Bragantino pela frente, um dia antes.

Quem não faz cedo toma no meio. Mas faz no fim!

O bordão é clichê, mas deu o tom na Vila Belmiro: quem não faz toma. O Santos ditou o ritmo e martelou o Grêmio durante a maior parte do embate, mas não conseguiu ser eficiente na hora da finalização. Faltou pontaria, é verdade, mas também sobrou inspiração por parte do goleiro Gabriel Grando, que protagonizou ao menos três milagres e frustrou a maior parte dos torcedores no estádio paulista.

Melhor para o Grêmio, que conseguiu marcar no início do 2º tempo com Edenílson. Os comandados de Mano Menezes, donos de poucas investidas no confronto, foram acuados e fizeram uso até da trave para ensaiar a vitória.

De tanto martelar, o Santos conseguiu marcar. Depois de Zé Rafael acertar a trave três vezes em um único chute, Lautaro Díaz, já na casa dos 43 minutos, foi o responsável pelo empate dramático.

Gols e destaques

Santos pressiona. Os donos da casa se lançaram ao ataque rapidamente e encurralaram os gremistas. João Schmidt, em cabeçada para fora, e Rollheiser, em batida que terminou em ótima defesa de Gabriel Grando, abriram os trabalhos. Escobar e Zé Rafael deram continuidade à blitz, que perdurou até os 15 minutos.

Rollheiser em ação durante Santos x Grêmio, duelo do Brasileirão Imagem: Mauricio De Souza/AGIF

Grêmio acorda, mas Edenílson dá "uma mãozinha" a rival. Os gaúchos reagiram em um lance que começou a partir de seu goleiro, que acionou Alysson após um ataque dos paulistas. O meia-atacante saiu em disparada do campo defesa, não conseguiu ser alcançado em meio aos dribles pela direita e bateu para o gol. O chute acabou travado, mas Brazão acabou "batendo roupa" e dando rebote ao próprio camisa 47, que estufou as redes. O problema é que Edenílson, que estava no meio do lance, acabou desviando a bola com a mão. Resultado? A jogada foi invalidada após checagem no VAR.

Atacantes descalibrados. Melhor durante todo o 1º tempo, o Santos não teve dificuldade para superar as linhas defensivas do adversário, mas não caprichou na hora do arremate. Tanto Lautaro Díaz, em lance típico de pivô, quanto Guilherme, em rebatida após escanteio, mandaram a bola para bem longe da meta do Grêmio.

Depois da mão vilã, o pé herói. O Grêmio voltou dos vestiários mais atento e abriu o placar, aos dez minutos, justamente com Edenílson. O meia, que havia sido vilão por colocar a mão na bola no lance envolvendo Alysson, virou herói após se esticar e completar cruzamento de Pavón com o bico da chuteira: 1 a 0.

Edenílson comemora gol em Santos x Grêmio, duelo do Brasileirão Imagem: : Mauricio De Souza/AGIF

Santos tenta uma, duas, três... e não faz. Cada vez mais ofensivo, o Peixe protagonizou um lance incrível que contou com três tentativas consecutivas — e nenhum gol. Lautaro e Tiquinho Soares, já na região da pequena área, pararam em Gabriel Grando (duas vezes) e em Wagner Leonardo, que se jogou na frente do lance em um dos arremates.

Zé Rafael para em três traves, mas Lautaro marca. O drama na Vila foi ampliado a partir de Zé Rafael, que chutou para o gol e foi frustrado pela trave três vezes em questão de segundos. Lautaro Díaz, no entanto, acabou como responsável por desafogar o torcedor com um gol marcado já na casa dos 43 minutos, definindo o 1 a 1.

Tiquinho Soares e Lautaro Díaz comemoram gol do Santos sobre o Grêmio em duelo do Brasileirão Imagem: Mauricio De Souza/AGIF

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1x1 GRÊMIO

Data e horário: 1º de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 26ª rodada do Brasileirão

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Paulo César Zanovelli

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Diego Pombo Lopez

Cartões amarelos: João Schmidt, Escobar, Igor Vinícius (SAN); Arthur, Alysson, Alex Santana (GRE)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Edenílson (GRE), aos 10 min do 2º tempo; Lautaro Díaz (SAN), aos 43 min do 2º tempo

SANTOS: Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar (Souza); João Schmidt (Tiquinho Soares), Zé Rafael e Rollheiser (Robinho Jr); Barreal (Rincón), Guilherme e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

GRÊMIO: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur (Alex Santana) e Edenílson (Cristaldo); Pavón (Amuzu), Alysson (Aravena) e André (Riquelme). Técnico: Mano Menezes