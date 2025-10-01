Topo

Esporte

Santos anunca renovação de contrato com jovem lateral da base; veja detalhes

01/10/2025 09h32

O Santos concluiu a renovação do contrato de mais um Menino da Vila. Na manhã desta quarta-feira, o Peixe anunciou a extensão do vínculo do jovem lateral esquerdo Vinícius Lira, de 17 anos, até 31 de agosto de 2028.

O antigo vínculo de Vinícius Lira era válido até março de 2027, mas durante a sua primeira temporada relacionado aos profissionais, a diretoria do Peixe decidiu expandir o seu contrato. O jogador já foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário).

Vinícius Lira e Marcelo Teixeira celebrando a renovação até 2028. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Quem é Vinícius Lira?

Nascido em 12 de outubro de 2007, em São Paulo, Vinícius Lira chegou ao Santos em 2018. Após passagem por todas as categorias de base do Peixe, o lateral se destacou e integrou a equipe profissional nesta temporada.

O lateral estreou profissionalmente no dia 29 de janeiro, diante do São Bernardo, pela quinta rodada do Paulistão. Vinícius ainda jogou outras duas partidas, contra São Paulo e Novorizontino.

Atualmente, o jogador está disputando o Campeonato Paulista sub-20 e é presença frequente nas convocações de Ramon Menezes.

