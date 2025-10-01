Sampaoli lamenta ausência de Hulk e quer recuperar sua melhor fase: 'Precisamos dele'

o empate sem gols diante do Juventude nesta terça-feira, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, foi lamentado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli ainda no vestiário da Arena MRV. Sem poder contar com o atacante Hulk, suspenso, o comandante atleticano comentou sobre as críticas que o jogador vem sofrendo e disse que pretende recuperar a sua melhor versão.

"Primeiro que eu tenho muito respeito pelo Hulk. Segundo que, se ele não estivesse suspenso, teria jogado. Talvez nós pudéssemos contar com a contundência dele. Em outras etapas, ele ganhava jogos sozinho", afirmou Sampaoli.

O treinador falou do cotidiano do atleta e afirmou que a dedicação tem sido a sua principal qualidade neste período de críticas. "O Hulk está dando muito de si para recuperar o nível habitual", disse Sampaoli que lamentou a sua ausência contra o rival de Caxias do Sul. "Para mim, com ele em campo, talvez nós tivéssemos vencido a partida".

Com 29 pontos, o Atlético-MG mira novas vitórias para ganhar posições e ganhar distância da zona de rebaixamento. Neste processo de recuperação, Sampaoli disse que precisa elevar o nível de seus comandados. E nesse discurso, a presença de Hulk foi exaltada.

"Quando eu falo de elevar o nível individual dos jogadores que têm a capacidade de poder fazer isso, nós precisamos de Hulk e precisamos dos seus gols", declarou.

Após desperdiçar a chance de somar três pontos dentro de casa, a equipe mineira busca a vitória na próxima semana fora de seus domínios. No sábado, os atleticanos desafiam o Fluminense, no Maracanã, em busca de seu oitavo triunfo no Brasileirão.