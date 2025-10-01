Rony no Atlético-MG: números no Brasileirão escancaram má fase
O atacante Rony, do Atlético-MG, completou quatro meses sem marcar gols pelo clube. No empate por 0 a 0 contra o Juventude, o camisa 10 chegou a acertar a trave duas vezes, mas voltou a ser alvo de críticas da torcida pela falta de efetividade.
Estatísticas que preocupam
No Campeonato Brasileiro, os números reforçam o mau momento vivido pelo atacante. Rony soma apenas 3 gols, muito abaixo dos 5,92 gols esperados (xG) que deveria ter marcado com base nas chances criadas, segundo dados do SofaScore. Isso significa que ele está entregando bem menos do que o modelo estatístico projeta.
Outro dado que chama atenção é a frequência de gols: Rony precisa de 566 minutos em campo para balançar as redes, o que representa uma média de apenas 0,1 gol por jogo. Para um jogador do setor ofensivo, o aproveitamento é considerado baixo.
Baixa efetividade de Rony no Atlético-MG
Rony finaliza em média 2,4 vezes por partida, mas apenas 0,9 chute vai na direção do gol. Além disso, já contabiliza 7 grandes chances desperdiçadas no Brasileirão. Sua taxa de conversão é de apenas 5%, evidenciando a dificuldade em transformar oportunidades em gols.
Perfil dos gols marcados
Dos três gols anotados na competição:
2 foram de dentro da área, em 38 tentativas.
1 foi de fora da área, em 17 chutes.
Marcou 1 gol de cabeça e 2 com a perna direita, sem nenhum com a esquerda.
Os números indicam que, apesar de estar presente no ataque, o atacante não consegue aproveitar as situações criadas ? reflexo de uma fase técnica e psicológica delicada.
Pressão crescente
Com o Atlético-MG sofrendo altos e baixos Brasileirão, a pressão sobre Rony só aumenta. O jejum de quatro meses e o baixo aproveitamento nas finalizações fazem crescer o debate sobre sua relevância na equipe mineira.