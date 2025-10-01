Rodrygo volta à seleção para amistosos contra Japão e Coreia do Sul

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O atacante Rodrygo, do Real Madrid, está de volta à seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão neste mês e o técnico italiano do Brasil, Carlo Ancelotti, priorizou jogadores que atuam na Europa para os duelos contra as duas seleções asiáticas na convocação anunciada nesta quarta-feira.

"Rodrygo está de volta e está jogando muito bem quando entra, tem boa condição física e está muito motivado para estar aqui e é muito importante para a seleção. É um jogador de frente que pode jogar em todas as posições", disse Ancelotti sobre o jogador que comandou quando era técnico do Real Madrid.

Em uma lista que também conta com nomes como o do atacante Igor Jesus e dos volantes André e João Gomes, trio que atua na Inglaterra, Ancelotti chamou poucos jogadores que atuam no futebol brasileiro.

"Não é uma lista definitiva, até porque temos jogos hoje e no fim de semana. Privilegiamos os jogadores que estão na Europa, porque têm que viajar menos e têm menos efeito do fuso horário", disse o treinador. O duelo contra os sul-coreanos acontecerá em Seul enquanto o confronto com os japoneses se dará em Tóquio.

Machucado, o goleiro Alisson, que vem sendo titular sob o comando de Ancelotti, não foi chamado, e o treinador adiantou que escalará Ederson, do Fenerbahçe, como titular em um dos jogos e Hugo Souza, do Corinthians, no outro.

"Muitos desses jogadores estarão na Copa do Mundo", disse Ancelotti sobre a lista.

O Brasil já está classificado para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, mas sua participação nas eliminatórias foi a pior da história da seleção. A seleção se despediu das eliminatórias perdendo para a Bolívia fora de casa.

O amistoso com a Coreia do Sul será realizado no dia 10 deste mês, às 8h, horário de Brasília, em Seul. Já o confronto com os japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30, em Tóquio.

Em novembro, a seleção fará amistosos em Londres e Paris e o desejo é enfrentar seleções africanas, mas ainda não há definição sobre adversários.

Foram convocados 26 jogadores para os dois amistosos, mesmo número de atletas que serão chamados para a Copa do Mundo do ano que vem.

Veja abaixo a lista de convocados,

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Jr. (Real Madrid)

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)