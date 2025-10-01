Rodrygo brilha e Xabi Alonso sofre para liderar vestiário tenso no Real, diz imprensa espanhola
De um lado, os 20 minutos de destaque em campo do atacante Rodrygo, decisivo na construção de dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Kairat em jogo pela Champions League. Do outro, o descontentamento de Vini Jr, que não gostou de ser substituído, e a reclamação pública de Valverde, que sequer entrou em campo. Administrar um vestiário repleto de vaidades é também um desafio para o recém-chegado técnico Xabi Alonso no Real Madrid.
Com apenas 20 minutos de atuação, o atacante revelado pelo Santos mostrou a que veio. Em duas belas jogadas, fez a assistência para os gols anotados por Mbappé e Camavinga.
O jornal espanhol Marca enfatizou este cenário ao exaltar atuação do atleta revelado pelo Santos, que substituiu o descontente Vini Jr., ao destacar "Os 20 minutos perfeitos de Rodrygo para pressionar Vinícius".
De acordo com a publicação esportiva, a substituição expôs uma disputa direta dos dois brasileiros "por uma vaga na ponta-esquerda, algo impensável na época de Ancelotti".
Mas as polêmicas não ficaram restritas somente nos dois brasileiros. Unanimidade da equipe merengue nas últimas temporadas, Valverde ofuscou a goleada de 5 a 0 sobre o Kairat ao sequer participar da roda de bobinho no gramado antes da partida, em um claro sinal de insatisfação.
Para piorar, na coletiva pré-jogo, quando foi escolhido para dar entrevista junto com Xabi Alonso, o atleta deu o seu recado ao dizer que "não nasceu para jogar na lateral-direita" num contexto em que seu treinador estava desfalcado de Dani Carvajal e Alexander-Arnold
O diário Ás colocou Vini e Valverde como "batatas muito quentes", nas mãos do treinador. Diante de um vestiário tenso, apesar dos 100% de aproveitamento na Champions, o Marca classificou a reação do jogador uruguaio como uma "tensão inesperada" para Alonso administrar.
Sem tempo para trabalhar o assunto, o novo treinador do Real vai ter de administrar a situação pensando na iminente reabilitação em La Liga. Após ser goleado pelo Atlético de Madrid na última rodada e perder a liderança do Espanhol, o clube merengue precisa dar a resposta a sua torcida neste sábado com um resultado positivo sobre o Villarreal.