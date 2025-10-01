Topo

Rodrygo brilha e Xabi Alonso sofre para liderar vestiário tenso no Real, diz imprensa espanhola

01/10/2025 09h53

De um lado, os 20 minutos de destaque em campo do atacante Rodrygo, decisivo na construção de dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Kairat em jogo pela Champions League. Do outro, o descontentamento de Vini Jr, que não gostou de ser substituído, e a reclamação pública de Valverde, que sequer entrou em campo. Administrar um vestiário repleto de vaidades é também um desafio para o recém-chegado técnico Xabi Alonso no Real Madrid.

Com apenas 20 minutos de atuação, o atacante revelado pelo Santos mostrou a que veio. Em duas belas jogadas, fez a assistência para os gols anotados por Mbappé e Camavinga.

O jornal espanhol Marca enfatizou este cenário ao exaltar atuação do atleta revelado pelo Santos, que substituiu o descontente Vini Jr., ao destacar "Os 20 minutos perfeitos de Rodrygo para pressionar Vinícius".

De acordo com a publicação esportiva, a substituição expôs uma disputa direta dos dois brasileiros "por uma vaga na ponta-esquerda, algo impensável na época de Ancelotti".

Mas as polêmicas não ficaram restritas somente nos dois brasileiros. Unanimidade da equipe merengue nas últimas temporadas, Valverde ofuscou a goleada de 5 a 0 sobre o Kairat ao sequer participar da roda de bobinho no gramado antes da partida, em um claro sinal de insatisfação.

Para piorar, na coletiva pré-jogo, quando foi escolhido para dar entrevista junto com Xabi Alonso, o atleta deu o seu recado ao dizer que "não nasceu para jogar na lateral-direita" num contexto em que seu treinador estava desfalcado de Dani Carvajal e Alexander-Arnold

O diário Ás colocou Vini e Valverde como "batatas muito quentes", nas mãos do treinador. Diante de um vestiário tenso, apesar dos 100% de aproveitamento na Champions, o Marca classificou a reação do jogador uruguaio como uma "tensão inesperada" para Alonso administrar.

Sem tempo para trabalhar o assunto, o novo treinador do Real vai ter de administrar a situação pensando na iminente reabilitação em La Liga. Após ser goleado pelo Atlético de Madrid na última rodada e perder a liderança do Espanhol, o clube merengue precisa dar a resposta a sua torcida neste sábado com um resultado positivo sobre o Villarreal.

