Rodriguinho tem sua maior sequência de jogos no São Paulo, mas ainda busca consistência

Rodriguinho vive sua maior sequência de jogos no São Paulo. O jovem revelado pelas categorias de base disputou as últimas 12 partidas da equipe na temporada e parece ter se consolidado como uma das primeiras escolhas do técnico Hernán Crespo. Agora, a missão do meio-campista é buscar a consistência que lhe falta para se firmar de vez como titular do time tricolor.

Rodriguinho vem aproveitando a lesão de Oscar para ganhar minutos em campo. Além de ter participado dos últimos 12 jogos do São Paulo, o meia foi titular em nove deles, incluindo os jogos de volta contra Atlético Nacional e LDU, pelas oitavas e quartas de final da Libertadores, respectivamente.

O nível de atuação do jovem de 21 anos, porém, tem alternado. Nos primeiros jogos sob o comando de Hernán Crespo, Rodriguinho se destacou por ir para cima da marcação, protagonizar lindos dribles e dar assistências aos seus companheiros.

O desempenho notório do jovem revelado em Cotia no início da segunda passagem de Crespo pelo São Paulo o fez entrar de vez na briga por uma vaga no meio-campo da equipe, mas nos compromissos recentes ele não tem conseguido fazer a diferença.

Rodriguinho foi substituído nas últimas três partidas após atuações discretas contra Santos, LDU e Ceará. Embora siga buscando o jogo, se movimentando e tentando ajudar a equipe, o meia tem tido dificuldades nos duelos individuais com os adversários e os evitando muitas vezes, preferindo tocar a bola para algum companheiro ao invés de partir para cima da marcação.

É verdade que o momento atual não é o mais propício para Rodriguinho arriscar alguma jogada de efeito. A pressão da torcida por bons resultados de certa forma inibe sua busca pela irreverência dentro de campo. Mas, com o talento que possui e por tudo o que já mostrou em seu início de trajetória no São Paulo, o meia revelado em Cotia pode colher bons frutos se decidir se arriscar um pouco mais.