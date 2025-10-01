Reinaldo, do Mirassol, explica confusão no final do jogo contra o Bragantino e critica arbitragem

Na noite desta quarta-feira, o Mirassol empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Estádio José Maria de Campos Maia, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Massa Bruta foi marcado ainda no primeiro tempo, por Eric Ramires, enquanto Reinaldo, lateral do Leão, deixou tudo igual na segunda etapa.

Após a partida, o camisa 6 foi um dos personagens centrais não apenas pelo gol de empate, mas também pela confusão registrada depois do apito final. Reinaldo relatou que o desentendimento envolveu Cristian, do Mirassol, e Praxedes, do Bragantino, e atribuiu o clima tenso ao comportamento do árbitro Wilton Pereira Sampaio.

"Acho que sim, não sei. O Cristian com o Praxedes, eu acho. Não sei se o Praxedes falou alguma coisa. Pode ser rixa antiga também, mas isso é fruto do árbitro deixar o jogo muito quente, deixando a nossa equipe com a cabeça quente e um pouco de ânimo elevado. O jogo não fluía, não fluía, o Cleiton caía e ele dá amarelo", afirmou ao Premiere.

O lateral também criticou a falta de critério da arbitragem, lembrando episódios recentes de expulsões de goleiros em outros jogos do Brasileirão.

"Eu não entendo a arbitragem porque expulsou o goleiro do Vasco por muito menos. Já teve do Atlético Mineiro lá agora, hoje. Então, se expulsou o do Vasco, o Diniz reclamou, reclamou muito certo. Tinha que expulsar os outros que estão fazendo cera, o antijogo. Dar amarelo é fácil, então quero ver, quero dar parabéns até para o juiz que expulsou o goleiro do Vasco, mas a arbitragem tem que ter o mesmo critério em todos os jogos. Foi uma confusão depois do jogo, mas acho que está tudo resolvido ali", completou.

O Mirassol empata contra o Red Bull Bragantino por 1 a 1 no Maião e chega a 43 pontos na Série A. O Leão mantém a invencibilidade em casa no campeonato. O time volta a campo no próximo sábado, 04/10, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. ? JP Pinheiro/Agência Mirassol pic.twitter.com/sxn3BzPn9C ? Mirassol (@mirassolfc) October 2, 2025

Dentro de campo, Reinaldo também foi decisivo para evitar a derrota do Mirassol. O lateral explicou a jogada do gol de empate, que contou com desvio em Lucas Barbosa para superar o goleiro Cleiton.

"Não, a intenção era o gol, era o gol, porque ela sobrou assim na minha frente. Então eu dei um bico nela e pegou no adversário e cobriu o goleiro. Mas ali dentro da área tem que estar sempre buscando o gol. Então, sempre quando chuta ali vai ter alguém na frente. Então só deu para chutar de pico, chutei de pico e graças a Deus conseguimos o nosso empate", disse.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 33 pontos e segue na nona colocação, ampliando o jejum de vitórias para cinco jogos ? três derrotas (Mirassol, Botafogo e Cruzeiro) e dois empates (Santos e Sport). Já o Mirassol, com 43 pontos, se mantém na quarta posição, firme dentro do G4.

Na próxima rodada, o Leão visita o Corinthians, terça-feira, às 21h, na Neo Química Arena. O Bragantino, por sua vez, recebe o Grêmio no sábado, às 18h30, em Bragança Paulista.