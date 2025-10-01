Reconciliação? Popó propõe acordo de paz a Wanderlei Silva após briga generalizada

Uma semana repleta de provocações entre Acelino Freitas e Wanderlei Silva culminou em uma briga generalizada entre suas respectivas equipes no último sábado (27). E, apesar da gravidade do ocorrido, menos de uma semana após as cenas da confusão que rodaram o mundo no Spaten Fight Night 2, em São Paulo, um dos protagonistas do evento parece disposto a deixar o incidente no passado. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Popó' propôs uma espécie de acordo de paz para seu rival, o 'Cachorro Louco'.

Por meio de uma espécie de 'carta aberta', o tetracampeão mundial de boxe sugeriu um encontro presencial com seu adversário do último sábado. Ao que tudo indica, a intenção de Popó é tentar amenizar, em conjunto com Wanderlei, a imagem que a pancadaria ao fim do evento deixou para os fãs ao redor do mundo. Durante a confusão, inclusive, Rafael Freitas, um dos filhos do pugilista baiano, nocauteou brutalmente o 'Cachorro Louco', que ficou apagado no ringue enquanto a briga ainda se desenrolava entre as equipes.

"Wand, meu maior e mais sincero desejo agora é apertar sua mão, te dar um abraço e dizer, olhando em seus olhos, só eu e você, o quanto eu respeito a sua história, admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é! Vamos fazer isso, preservar o legado que construímos a duras penas - que só eu e você vivemos e sabemos, ninguém mais - e deixar esse exemplo para as atuais e futuras gerações! Certamente, não dá para voltar atrás (e eu voltaria, se fosse possível), mas dá para seguirmos em frente com honra, paz e uma grande lição. Boa recuperação!", declarou Acelino.

Suspensões

Na última terça-feira, as primeiras consequências oriundas da briga generalizada começaram a vir a público. Alguns dos envolvidos na confusão foram devidamente suspensos pelo Conselho Nacional de Boxe (CNB). Protagonistas do show, Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva foram sancionados com 180 dias de gancho cada um.

Entre os membros das equipes, a punição mais severa foi aplicada a André Dida, treinador de Wanderlei, que foi flagrado desferindo socos em Popó durante a briga. Ele recebeu 365 dias de suspensão. Pela equipe do pugilista baiano, Luis Claudio Freitas e Iago Gutierrez Freitas também foram punidos, com 180 dias cada, enquanto Lucas Pontes da Silva foi suspenso por 90 dias.

Danos nos protagonistas

Com dores intensas na cabeça, Wanderlei foi levado diretamente para o hospital e, desde então, tem passado por uma bateria de exames. Segundo Werdum, o 'Cachorro Louco' teria quebrado o nariz e também está com dificuldades para enxergar, além de apresentar sintomas de perda de memória. Outro protagonista do evento, Popó também sofreu danos durante a confusão. Já em Salvador, Bahia, o tetracampeão mundial dos ringues revelou que teve que passar por uma cirurgia na mão.

Relembre o episódio

Depois de Wanderlei Silva ser desclassificado por reincidir em golpes ilegais - cabeçadas e até uma joelhada - contra Acelino Freitas, uma confusão tomou conta do ringue do Spaten Fight Night 2, com membros das duas equipes engajando em uma pancadaria generalizada. Durante a briga, um membro do time de Popó, posteriormente identificado com um de seus filhos, conectou um soco no ex-lutador do UFC que o levou à lona, nocauteado. O incidente ainda continuou por mais algum tempo antes de se encerrar definitivamente.

