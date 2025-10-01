Topo

Que horas será a convocação da seleção hoje? Horário e onde assistir ao vivo

do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 11h45

Carlo Ancelotti anuncia na tarde hoje, às 15h (de Brasília), na sede da CBF, os nomes dos jogadores convocados para os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14.

Onde assistir? A convocação será transmitida ao vivo pela CBF TV (YouTube). O UOL acompanha e traz informações ao vivo no programa De Primeira (assista ao vídeo acima).

Vini Jr. e Rodrygo devem aparecer na lista do italiano. Eles não estiveram presentes nas partidas diante de Chile e Bolívia, no encerramento das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

Neymar é baixa. Machucado, o camisa 10 do Santos se recupera e não será desta vez que retornará à seleção brasileira.

O Brasil joga primeiro contra a Coreia do Sul, no dia 10, às 8h (de Brasília). O compromisso contra o Japão está marcado para o dia 14, às 7h30.

Convocação da seleção -- Amistosos

  • Data e horário: 1º de outubro, às 15h (de Brasília)
  • Local: sede da CBF, na Barra da Tijuca (RJ)
  • Onde assistir: CBF TV (YouTube)

