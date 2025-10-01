PSG marca nos acréscimos e vira sobre o Barcelona pela Champions

Um dos jogos mais aguardados desta fase de liga da Champions terminou com vitória francesa. Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain venceu o Barcelona por 2 a 1 no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela segunda rodada da competição.

No primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar com Ferrán Torres, mas os parisienses deixaram tudo igual com Mayulu. Nos acréscimos da etapa final, Gonçalo Ramos marcou o gol da vitória do PSG.

O jogo teve desfalques de ambas as equipes. O Barcelona não pôde contar com Raphinha e Fermín López, enquanto o PSG não teve à disposição Marquinhos, Désiré Doué e Ousmane Dembélé, eleito Bola de Ouro na semana passada.

Situação na tabela

Com a vitória, o PSG chega em sua segunda vitória após dois jogos, com seis pontos conquistados. O Barcelona, por sua vez, tem apenas três pontos, depois de ter vencido o Newcastle na primeira rodada.

Lances do jogo

Primeiro Tempo

A primeira chance do jogo foi do Barcelona. Lamine Yamal lançou Ferrán Torres, que recebeu em profundidade, driblou o goleiro Chevalier e iria marcar, mas o zagueiro Zabarnyi tirou praticamente em cima da linha.

O gol do Barcelona não demorou a acontecer. Aos 19 minutos, o Barça roubou a bola. Pedri abriu do lado esquerdo com Rashford, que rapidamente deu um passe "açucarado" para Ferrán Torres, mortal na finalização para abrir o placar aos espanhóis.

O PSG reagiu e começar a marcar presença no ataque. Até que, aos 38 do primeiro tempo, Nuno Mendes fez grande jogada individual e achou Mayulu, que chutou na saída do goleio Szczesny para empatar o duelo.

Alguns minutos depois, foi a vez de Barcola sair na cara do goleiro, mas o francês desperdiçou a chance da virada do PSG.

Josep LAGO / AFP

Segundo Tempo

O primeiro lance de perigo no segundo tempo foi apenas aos 19 minutos. Após o rebote do goleiro Chevalier, Dani Olmo teve o gol aberto para recolocar o Barcelona no jogo. Porém, o meia do Barcelona parou em Achraf Hakimi, que tirou em cima da linha.

O PSG voltou a assustar já na reta final, aos 37 minutos do segundo tempo. Kang-In Lee fez jogada individual, invadiu a área e finalizou na trave.

Nos acréscimos, o PSG marcou o gol da vitória com Gonçalo Ramos. O português recebeu de Hakimi e não desperdiçou na frente do gol.

Josep LAGO / AFP

Próximos Jogos

Barcelona:

Enfrentará o Seviila neste domingo (05), fora de casa, às 11h15 (de Brasília), por La Liga.

PSG: