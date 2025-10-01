Presidente do Palmeiras, Leila Pereira elogia mudança no calendário brasileiro

Na manhã desta quarta-feira, a CBF, presidida por Samir Xaud, divulgou as informações sobre o novo calendário do futebol brasileiro. As alterações incluíram o adiantamento do início do Brasileirão e a redução de jogos dos estaduais e da Copa do Brasil para times da Série A. Mandatária do Palmeiras, Leila Pereira, aprovou as novas datas das competições.

Outubro já começou! Confira os compromissos do #MaiorCampeãoDoBrasil durante o mês e vamos juntos, família! ? pic.twitter.com/7Yhfwn8m09 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 1, 2025

"O Palmeiras concorda com as mudanças no calendário divulgadas pela CBF, a começar pela redução de todos os estaduais para 11 datas, incluindo o Campeonato Paulista. Soluções difíceis exigem decisões difíceis", afirmou.

"A CBF deu hoje um passo muito importante para que tenhamos, em um futuro próximo, um calendário ainda melhor, que respeite plenamente a integridade dos atletas e valorize o futebol brasileiro em cada uma de suas particularidades", acrescentou.

Anteriormente, Leila Pereira já havia demonstrado apoio às alterações no calendário do futebol brasileiro. Neste ano, com a disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras já disputou 58 partidas e é a segunda equipe do Brasil com mais jogos do ano.

Detalhes do novo calendário

Os estaduais, tradicionalmente iniciados em meados de janeiro, terão início no dia 11 de janeiro de 2026. Outra novidade é a redução de datas nesses torneios, que passam de 16 para 11. As competições têm término previsto para 8 de março.

O Campeonato Brasileiro, que costumava começar no fim de março, terá seu pontapé inicial em 28 de janeiro, com término previsto para o dia 2 de dezembro.

Já na Copa do Brasil, as equipes da Série A se juntarão aos 12 times classificados das fases anteriores na quinta fase, quando terão início os mata-matas de ida e volta até a final, que será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)