Presidente do Corinthians desabafa contra arbitragem e cobra: 'Queremos seriedade'

Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, antes de jogo contra o Palmeiras Imagem: ETTORE CHIEREGUINI/AGIF

01/10/2025 22h28

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, fez um breve pronunciamento contra a arbitragem após o empate de 1 a 1 com o Internacional, hoje, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão sofreu gol em um pênalti polêmico no apagar das luzes e ficou no 1 a 1.

Em desabafo, Stabile questionou a decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e pediu "seriedade" à equipe de arbitragem nos jogos do Corinthians. Ele também cobrou ações da CBF.

"Nós queremos seriedade para apitar os jogos do Corinthians. Todo jogo tem uma polêmica e sempre contra o Corinthians. Queria desabafar dizendo que não dá para continuar assim. Todo o trabalho vai por água abaixo. Não adianta ficar cobrando técnico ou jogadores quando chega na hora e as coisas mudam. Esse pênalti não existiu", declarou o presidente alvinegro.

"O árbitro foi pressionado no intervalo, quero ver se vai colocar na súmula. Estou muito chateado, o Corinthians não pode ser prejudicado todo jogo. É um desabafo meu, queria que a CBF prestasse atenção para evitar isso", concluiu.

O Corinthians vencia o Internacional até os 56 minutos minutos do segundo tempo, quando o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima entendeu que o zagueiro Cacá segurou Bruno Henrique dentro da área. Após uma longa revisão do VAR, ele checou o lance na cabine e marcou o pênalti. Carbonero converteu a cobrança e deixou tudo igual.

