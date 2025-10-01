Topo

Portuguesa acerta a renovação contratual do atacante Keven Coloni

01/10/2025 18h49

A Portuguesa informa nesta quarta-feira a renovação contratual do atacante Keven Coloni. O novo vínculo do atacante é válido até o final da próxima Série D do Campeonato Brasileiro, mas conta com um gatilho de renovação automática baseado na performance do atleta dentro de campo.

Cria da própria Portuguesa, o atacante se destacou durante o Campeonato Paulista Sub-20 deste ano, com seis gols marcados após 11 partidas disputadas. O bom desempenho de Keven rendeu a promoção dele ao time principal da Lusa, com o jovem jogador atuando em três jogos do Campeonato Brasileiro e sendo titular em uma destas oportunidades.

"O Keven é um jogador que se destacou muito no sub-20 e soube aproveitar as oportunidades na equipe principal. É um atleta com muito potencial e ficamos felizes com a sua permanência na Portuguesa", declarou Marco Antonio, coordenador de futebol da Portuguesa SAF.

Agora, Keven Coloni se apresentará ao técnico Fábio Matias no próxima dia 8 de outubro, junto com o restante do elenco principal da Lusa.

