Popó pede 'paz' a Wanderlei Silva: 'Admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é'

Parece que o clima hostil entre Popó e Wanderlei Silva estava próximo do fim. Nesta terça-feira, o ex-campeão mundial de boxe mudou o discurso agressivo após a briga generalizada de sábado à noite no Spaten Fight Night 2 e até propôs uma reconciliação com o astro do MMA em suas redes sociais.

"Wand, meu maior e mais sincero desejo agora é apertar sua mão, te dar um abraço e dizer, olhando em seus olhos, só eu e você, o quanto eu respeito a sua história, admiro o grande campeão e valorizo o ser humano que você é! Vamos fazer isso, preservar o legado que construímos a duras penas - que só eu e você vivemos e sabemos, ninguém mais - e deixar esse exemplo para as atuais e futuras gerações! Certamente, não dá para voltar atrás (e eu voltaria, se fosse possível), mas dá para seguirmos em frente com honra, paz e uma grande lição. Boa recuperação", disse o tetracampeão mundial.

O duelo no Spaten Fight Night 2 marcou a estreia de Wanderlei Silva no boxe. Inicialmente, ele enfrentaria Vitor Belfort, mas o ex-campeão do UFC sofreu uma concussão e precisou ser substituído no combate. Depois de uma semana em que Wand e Popó trocaram farpas e ofensas, o "Cachorro Louco" foi desclassificado da luta no quarto e último round, após desferir chutes e cabeçadas contra o rival.

Com a rivalidade criada entre os lutadores, o combate no Spaten Fight Night foi apenas a 'cereja no bolo'. Wanderlei Silva foi desclassificado no quarto e último round, ao desferir chutes e cabeçadas em direção a Popó - que são proibidos no boxe. Enquanto ainda comemorava no ringue, a transmissão da TV Globo mostrou o princípio da confusão entre as equipes dos combatentes, que invadiram o espaço e começaram a trocar socos entre si.

Wanderlei foi nocauteado pelo filho de Popó na confusão. Rafael Freitas, um dos filhos tetracampeão mundial de boxe, entrou no ringue de terno e desferiu um golpe contra o curitibano, que foi direto à lona. Isso ocorreu apenas 26 segundos depois de ter sido desclassificado e não foi o suficiente para interromper a briga generalizada em curso no ringue.

Ele precisou ser levado a um hospital na Zona Sul de São Paulo logo após a briga. Fabrício Werdum, ex-campeão do UFC e córner de Wanderlei, acompanhou o amigo no hospital e divulgou imagens do atendimento, confirmando que ele havia sofrido uma fratura no nariz. Wanderlei foi atendido ainda no ringue, depois de ficar inconsciente por alguns minutos. Ele apresentou um corte profundo no rosto e sangramento intenso.

Nesta terça-feira, Popó postou um vídeo em suas redes sociais tendo alta, após sofrer uma cirurgia na mão direita, enquanto Wanderlei revelou, em vídeo publicado, que tem sofrido com dores de cabeça e perda de memória desde que foi nocauteado pelo filho de Popó.