Paysandu x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

01/10/2025 20h00

Nesta quinta-feira, Paysandu e Cuiabá entram em campo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu.

Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo?

O confronto será transmitido por Disney+ e ESPN.

Como o Paysandu chega ao confronto

Após 11 jogos de jejum, o Paysandu venceu o líder Criciúma fora de casa por 4 a 2 e voltou a sonhar com permanência na Série B. Os paraenses ocupam a 20ª colocação, com 25 pontos.

Como o Cuiabá chega ao confronto

Invicto há oito partidas, o Cuiabá bateu o Athletic por 2 a 1 na última rodada e se aproximou da zona de acesso à Série A. A equipe é a sexta com 45 pontos, cinco de diferença para o G4.

Histórico de confronto entre Paysandu x Cuiabá

Na história, as equipes se enfrentaram apenas sete vezes, com quatro triunfos para o Cuiabá, dois para o Paysandu e um empate.

Estatísticas

Paysandu na temporada

  • 16 vitórias, 17 empates e 18 derrotas

  • 61 gols marcados 

  • 56 gols sofridos

  • Artilheiro: Rossi (12 gols) 

Cuiabá na temporada

  • 19 vitórias, 14 empates e 9 derrotas

  • 59 gols marcados

  • 40 gols sofridos

  • Artilheiro: Alisson Safira (9 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Paysandu

Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima, Denner; Marlon, Garcez, Denilson

Técnico: Márcio Fernandes

Provável escalação Cuiabá

Luan Polli, Mateusinho, Bruno Alves, Calebe, Alan Empereur, Max; Martínez, David Miguel, Denilson, Juan Christian; Safira

Técnico: Eduardo Barros

Arbitragem de Paysandu x Cuiabá

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Ficha técnica 

Jogo: Paysandu x Cuiabá

Data e horário: 02/10 | 19h (de Brasília)

Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio de Curuzu, em Belém-PA

Onde Assistir: ESPN e Disney+

