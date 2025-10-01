Paysandu x Cuiabá pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta quinta-feira, Paysandu e Cuiabá entram em campo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio da Curuzu.
Onde assistir Paysandu x Cuiabá ao vivo?
O confronto será transmitido por Disney+ e ESPN.
Como o Paysandu chega ao confronto
Após 11 jogos de jejum, o Paysandu venceu o líder Criciúma fora de casa por 4 a 2 e voltou a sonhar com permanência na Série B. Os paraenses ocupam a 20ª colocação, com 25 pontos.
Como o Cuiabá chega ao confronto
Invicto há oito partidas, o Cuiabá bateu o Athletic por 2 a 1 na última rodada e se aproximou da zona de acesso à Série A. A equipe é a sexta com 45 pontos, cinco de diferença para o G4.
Histórico de confronto entre Paysandu x Cuiabá
Na história, as equipes se enfrentaram apenas sete vezes, com quatro triunfos para o Cuiabá, dois para o Paysandu e um empate.
Estatísticas
Paysandu na temporada
- 16 vitórias, 17 empates e 18 derrotas
- 61 gols marcados
- 56 gols sofridos
- Artilheiro: Rossi (12 gols)
Cuiabá na temporada
- 19 vitórias, 14 empates e 9 derrotas
- 59 gols marcados
- 40 gols sofridos
- Artilheiro: Alisson Safira (9 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Paysandu
Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima, Denner; Marlon, Garcez, Denilson
Técnico: Márcio Fernandes
Provável escalação Cuiabá
Luan Polli, Mateusinho, Bruno Alves, Calebe, Alan Empereur, Max; Martínez, David Miguel, Denilson, Juan Christian; Safira
Técnico: Eduardo Barros
Arbitragem de Paysandu x Cuiabá
Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)
Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Ficha técnica
Jogo: Paysandu x Cuiabá
Data e horário: 02/10 | 19h (de Brasília)
Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio de Curuzu, em Belém-PA
Onde Assistir: ESPN e Disney+