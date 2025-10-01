Topo

Esporte

Paulistão 2026 deve adotar 'modelo Champions' com novo calendário da CBF

Livia Camillo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

01/10/2025 17h10

O Campeonato Paulista terá mudanças impactantes em 2026, após redução de datas imposta pelo novo calendário da CBF.

Paulistão inspirado na Champions

O mais provável é que o formato seja inspirado na nova Champions League. A informação foi publicada primeiro pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

A principal mudança está na primeira fase, com o fim dos grupos e uma nova disputada em pontos corridos. Cada time fará apenas oito partidas, sem turno e returno, em um modelo que promete mais jogos importantes desde o início.

O torneio está previsto para começar em meados de janeiro. No entanto, o novo modelo ainda precisa ser aprovado pelos 16 clubes em Conselho Técnico.

O foco da FPF é garantir todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de duelos de grande interesse, como o dérbi de Campinas. A definição dos confrontos usará critérios semelhantes aos "potes" da UEFA para equilibrar a tabela.

Os oito melhores times na fase de pontos corridos avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único, com mando de campo do time de melhor campanha.

Apenas a final manterá o formato tradicional de ida e volta. De acordo com a projeção da CBF, o Paulistão 2026 deve ser concluído rapidamente, com a decisão prevista para a primeira quinzena de março.

'FPF foi a mais prejudicada'

Na visão do presidente da CBF, Samir Xaud, a FPF foi a entidade mais prejudicada com as mudanças propostas no calendário ajustado. Com o estadual mais rentável do país, a redução de datas deve ter impacto financeiro para a instituição paulista.

Em relação às federações, a Federação Paulista foi a mais prejudicada, entre aspas, nesse sentido. Acredito, sim, que o presidente Reinaldo é um líder, um gestor nato e vai compreender o que nós pretendemos e entendemos que é o melhor para o futebol brasileiro.
Samir Xaud, em zona mista após anúncio da CBF

