Paulistão 2026 deve adotar 'modelo Champions' com novo calendário da CBF

O Campeonato Paulista terá mudanças impactantes em 2026, após redução de datas imposta pelo novo calendário da CBF.

Paulistão inspirado na Champions

O mais provável é que o formato seja inspirado na nova Champions League. A informação foi publicada primeiro pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

A principal mudança está na primeira fase, com o fim dos grupos e uma nova disputada em pontos corridos. Cada time fará apenas oito partidas, sem turno e returno, em um modelo que promete mais jogos importantes desde o início.

O torneio está previsto para começar em meados de janeiro. No entanto, o novo modelo ainda precisa ser aprovado pelos 16 clubes em Conselho Técnico.

O foco da FPF é garantir todos os clássicos entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de duelos de grande interesse, como o dérbi de Campinas. A definição dos confrontos usará critérios semelhantes aos "potes" da UEFA para equilibrar a tabela.

Os oito melhores times na fase de pontos corridos avançam para o mata-mata. As quartas de final e as semifinais serão disputadas em jogo único, com mando de campo do time de melhor campanha.

Apenas a final manterá o formato tradicional de ida e volta. De acordo com a projeção da CBF, o Paulistão 2026 deve ser concluído rapidamente, com a decisão prevista para a primeira quinzena de março.

'FPF foi a mais prejudicada'

Na visão do presidente da CBF, Samir Xaud, a FPF foi a entidade mais prejudicada com as mudanças propostas no calendário ajustado. Com o estadual mais rentável do país, a redução de datas deve ter impacto financeiro para a instituição paulista.