Topo

Esporte

Palmeiras x Vasco: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 05h30

Palmeiras e Vasco entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras viu a sequência de duas vitórias consecutivas ser encerrada na rodada passada. O Verdão visitou o Bahia, na Fonte Nova, e perdeu por 1 a 0, com gol marcado por Ademir.

Lucas Evangelista é desfalque para o Alviverde. O meio-campista sofreu uma lesão na coxa direita, vai passar por cirurgia e não joga mais pelo Palmeiras em 2025.

O Vasco vem de uma sequência de quatro jogos sem derrota, com duas vitórias no período. Na rodada passada, o Cruz-Maltino superou o Cruzeiro por 2 a 0.

Baixas também no Vasco. O técnico Fernando Diniz não poderá contar com Barros, Carlos Cuesta e Matheus França.

Palmeiras x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

