Palmeiras não é superado pelo Vasco como mandante há dez anos

O Palmeiras chega ao duelo contra o Vasco, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com um tabu que perdura há uma década: o Verdão não é derrotado pelo Cruzmaltino em seus domínios desde 2015.

Na ocasião (08/11), o Vasco, que tentava escapar do rebaixamento, venceu por 2 a 0, com gols de Rafael Silva e Nenê. Desde então, foram seis confrontos na casa do Alviverde, todos pelo Brasileirão, com quatro vitórias paulistas e dois empates.

O histórico reforça a confiança do Palmeiras em casa, onde tem mostrado grande consistência nesta temporada. Nos últimos dez jogos como mandante, o Verdão perdeu apenas um, com sete vitórias e dois empates, mantendo-se entre os líderes do Campeonato Brasileiro.

Com 49 pontos, o time de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação, pressionado pelos resultados recentes: perdeu para o Bahia e viu o Flamengo ampliar sua vantagem na liderança após bater o Corinthians, chegando a 54 pontos.

Por outro lado, o Vasco (11º), que soma 30, busca reagir longe de seus domínios. Nas últimas dez partidas como visitante, venceu quatro, empatou três e perdeu três. O confronto está marcado para quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.