Palmeiras liga alerta com pendurados e tenta evitar novas baixas para o Choque-Rei

O Palmeiras segue na caça ao líder do Campeonato Brasileiro, mas enfrenta um compromisso complicado nesta quarta-feira. O Alviverde recebe o Vasco a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 25ª rodada da competição nacional.

Alguns jogadores do elenco palmeirense, porém, precisarão adotar uma cautela a mais ao entrar em campo. O Verdão possui uma lista de sete atletas pendurados que, em caso de terceiro cartão amarelo, precisarão cumprir suspensão no Choque-Rei, válido pela próxima rodada da Série A.

A lista de pendurados do Palmeiras inclui o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral Piquerez, os meio-campistas Emiliano Martínez e Lucas Evangelista, e os atacantes Vitor Roque e Facundo Torres. Auxiliar técnico de Abel Ferreira, Vitor Castanheira também está com dois cartões amarelos.

Desta lista, a tendência é que apenas quatro sejam titulares no confronto diante do Vasco: Weverton, Gómez, Piquerez e Vitor Roque. Lucas Evangelista também estaria no 11 inicial, mas sofreu uma lesão tendínea na coxa direita e passará por cirurgia.

Piquerez ainda é dúvida no time titular do Palmeiras. O lateral esquerdo trabalhou normalmente junto ao restante do elenco na última terça-feira após se recuperar de um trauma no joelho direito, mas pode ser poupado pela comissão técnica justamente devido à importância do clássico contra o São Paulo. Ele deve ficar, ao menos, no banco.

Os demais atletas, como Emiliano Martínez e Facundo Torres, podem ser utilizados por Abel no decorrer da partida. Ainda assim, a regra é clara: caso qualquer um dos sete pendurados leve o terceiro cartão amarelo (ou até mesmo um vermelho), cumprirá suspensão no Choque-Rei.

Baixas para o clássico

O Palmeiras já tem duas baixas certas para o clássico contra o São Paulo. A primeira é do atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita feita em julho e segue fora. O clube não divulgou prazo de recuperação, mas a tendência é que o retorno aconteça apenas no ano que vem.

O segundo desfalque é mais recente. O meio-campista Lucas Evangelista rompeu o tendão do músculo posterior da coxa direita e precisará passar por cirurgia para corrigir o problema. Ele está fora do restante da temporada e também só deve voltar em 2026.

O Palmeiras, assim, espera não ter nenhuma 'dor de cabeça' nova para o Choque-Rei. O Verdão tenta evitar suspensões para ter o elenco totalmente fortalecido contra o rival tricolor, que ainda terá a vantagem de disputar o clássico no Morumbis.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro, com 49 pontos - cinco a menos que o líder Flamengo. O Verdão vem de derrota para o Bahia por 1 a 0 e viu o Rubro-Negro carioca aumentar a vantagem no topo da tabela.

Palmeiras: terceiro colocado, com 49 pontos (15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas)

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)