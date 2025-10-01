Palmeiras jogará com patch especial contra o Vasco em ação especial do Outubro Rosa

Nesta quarta-feira, o Palmeiras jogará com um patch especial na camisa em ação de apoio à campanha do Outubro Rosa, criada para conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, do câncer de colo de útero.

O Palmeiras enfrenta o Vasco, a partir das 19 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado no torneio, com 49 pontos conquistados.

"Nós, mulheres, precisamos estar sempre atentas. É muito importante fazer o autoexame e tentar identificar a doença logo em seu estado inicial porque isso pode evitar algo pior. O Palmeiras apoia a campanha de Outubro Rosa há bastante tempo e seguiremos assim para alertar sobre este problema que é recorrente na vida de muitas mulheres", afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Em alusão ao Outubro Rosa, entraremos em campo com um patch especial no manto de hoje! Estamos juntos na luta contra o câncer de mama ? ? https://t.co/VLhQyFYO4n pic.twitter.com/mzya83U75C ? SE Palmeiras (@Palmeiras) October 1, 2025

Palmeiras prepara outras ações especiais para o Outubro Rosa

Em todas as partidas realizadas neste mês, o técnico Abel Ferreira utilizará um laço rosa em sua camisa à beira do gramado. Além disso, algumas mulheres que se trataram da doença com sucesso ou ainda estão no processo de cura entrarão em campo antes de um dos duelos de outubro.

O Verdão também produzirá uma minissérie de quatro capítulos para ser divulgada em suas redes sociais, entrevistando especialistas e pessoas que superaram o câncer de mama, e o Palmeiras Cast, podcast oficial do clube, abordará o tema em um episódio especial.

Internamente, o Palmeiras organizará uma palestra sobre o assunto com uma especialista para todas colaboradoras e atletas do time de futebol feminino do Alviverde.

Por fim, nos dias 22 e 23 de outubro, das 9h às 17h, a tradicional carreta de Outubro Rosa estará disponível novamente no Allianz Parque para mulheres que queiram realizar gratuitamente um exame preventivo. A ação acontecerá em frente ao Portão A do estádio, localizado na Rua Palestra Itália.