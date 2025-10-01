Palmeiras enfrenta o Vasco com obrigação de vencer, diz Lavieri

O Palmeiras joga hoje contra o Vasco no Allianz Parque com a obrigação de vencer para seguir na briga pelo título, aponta Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Não tem muito o que inventar, ainda mais se a gente considerar que o Palmeiras joga com obrigação de vitória para cima do Vasco, embora o Vasco viva um momento de subida, vem de bons resultados. Mas o Palmeiras jogando no Allianz Parque, se quer ser campeão brasileiro, precisa vencer o Vasco.

Danilo Lavieri

Sobre a escalação, Lavieri diz que há dúvida no Verdão sobre a lateral esquerda. Piquerez treinou normalmente, mas pode ser poupado para o clássico contra o São Paulo no fim de semana.

No caso da lateral esquerda, que era uma dúvida, o Piquerez treinou normalmente com o grupo ontem, pode jogar, embora haja ali uma possibilidade de o Palmeiras poupá-lo para jogar o clássico contra o São Paulo no domingo. Então poderia jogar com o Jefté hoje.

Danilo Lavieri

Eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer pirotecnia cartolística, digamos assim, porque qualquer discurso do tipo jogar sozinho, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como a todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizada por liga alguma, porque não existe liga. Existem dois entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão. Mais nada.

Mauro Cezar Pereira

A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo, como a obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de caixinhos dourados, o diabo. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. Mauro Cezar Pereira

O Corinthians não pode perder hoje. E ainda tem que torcer para o Santos não ganhar no Grêmio, para o Santos continuar abaixo do Corinthians. Porque, senão, a pressão aumenta. Porque aí fica o primeiro time fora da zona de rebaixamento, sendo que faz sete jogos que não ganha em casa. E o Corinthians, nos últimos anos, a força, tudo que o Corinthians conquistou ou deixou de piorar, foi ganhando em casa. O Corinthians ganhava em casa e jogava mal fora. Perdia, empatava, ganhava uma ou outra. Mas ganhava em casa. Dessa vez, o Corinthians está sete jogos sem ganhar em casa.

Walter Casagrande

