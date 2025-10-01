Palmeiras encara Vasco para se recuperar e busca nova formação após lesão de Lucas Evangelista

O Palmeiras lidou com notícias ruins nos últimos dias. Primeiro, a derrota para o Bahia que derrubou 11 jogos de invencibilidade no Brasileirão. Depois, a confirmação de que a lesão de Lucas Evangelista é grave e o atleta não joga mais na temporada. Sem o meio-campista, o time alviverde tem a oportunidade de mostrar que seu elenco é forte nesta quarta-feira, quando encara o Vasco. A bola rola às 19h no Allianz Parque.

Atleta fundamental para dar dinâmica ao meio de campo do Palmeiras, Evangelista sofreu uma ruptura no tendão do músculo posterior da coxa direita, terá de passar por cirurgia e só volta aos gramados em 2026. Versátil e técnico, o jogador fará falta à equipe de Abel Ferreira, que, mais que encontrar um substituto, terá de achar um novo jeito de o time jogar.

A equipe havia engrenado e Evangelista era parte fundamental nesse crescimento na temporada do Palmeiras, presente nas semifinais da Libertadores e terceiro colocado do Brasileirão, com 49 pontos. O plano é não deixar o Flamengo disparar ainda mais, uma vez que o rival carioca já cinco pontos a mais - o Cruzeiro, vice-líder, tem 50.

Evangelista vinha se destacando na nova formação de Abel Ferreira e tinha se tornado uma das principais peças no meio-campo por sua força na marcação e versatilidade para conduzir a equipe ao ataque, características bem distintas de Allan, o seu reserva. Emiliano Martínez, uma meia mais defensivo, é outra opção que tem o técnico português.

Talvez a melhor alternativa já esteja jogando. Trata-se de Andreas Pereira, que pode ser recuado para atuar como um camisa 8, como se esperava que seria sua função quando ele retornou ao Brasil, vindo do Fulham, da Inglaterra. Se for essa a escolha do treinador, abre-se uma vaga na meia ofensiva, que pode ser ocupada por Facundo Torres, Maurício ou Raphael Veiga.

O lateral-esquerdo Piquerez, outro que foi substituído na capital baiana, apresentou um trauma no joelho direito. Sua condição não preocupa, já que exames descartaram lesão, e é possível que ele esteja em campo. Se o uruguaio não puder jogar Jefté será escalado. O lateral-direito Khellven, em recuperação de um trauma no pé, segue fora. Giay, assim, continua na direita.

"O time está bem, está focado em todas as competições que tem, e agora temos um jogo muito difícil", afirmou o lateral argentino, cujo contrato foi renovado até 2030.

Invicto há sete jogos, o Vasco experimenta seu melhor momento na temporada. O ataque, o quarto melhor do campeonato, sempre foi uma virtude da equipe, que encontrou equilíbrio assim que Fernando Diniz conseguiu melhorar o sistema defensivo quando ganhou os reforços de Carlos Cuesta e Robert Renan. O colombiano, porém, se machucou e está fora da partida.

"Para enfrentar o Palmeiras, nós vamos nos esforçar da mesma maneira", afirmou Diniz depois da vitória sobre o vice-líder Cruzeiro no último sábado que levou o time carioca ao 12º lugar, com 30 pontos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X VASCO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Facundo López; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Oliveira, Robert Renan, Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).