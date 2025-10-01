Otavio exalta preparação do Brasil e mira vitória contra Marrocos no Mundial sub-20

A Seleção Brasileira sub-20 encerrou a preparação para o duelo desta quarta-feira, contra o Marrocos, pela segunda rodada da Copa do Mundo da categoria. O goleiro Otavio, que defende o Cruzeiro, valorizou os treinos da comissão técnica e mira a vitória diante do adversário africano.

Nelson Terme/CBF

"Nos preparamos muito bem, foram treinos muito fortes na medida do possível, porque tivemos um curto período de descanso entre os jogos. A gente espera fazer um grande jogo para ter um resultado positivo e ajudar nossa classificação, para ficar mais tranquilo lá na frente", disse o goleiro em entrevista à CBFTV.

O Brasil estreou com o pé esquerdo no Mundial sub-20. Apesar dos gols de Rafael Coutinho e Luighi, a Seleção viu o México empatar por 2 a 2, e precisa vencer para seguir na briga pela liderança. Do outro lado, o Marrocos, que bateu a Espanha na estreia, precisa de apenas uma vitória para se classificar às oitavas de final.

Alegria e União

Otavio apontou que a união do grupo é o diferencial da Seleção. O elenco brasileiro é bem semelhante ao campeão do Sul-Americano sub-20, em fevereiro.

"A gente tem um grupo muito unido. Acho que o diferencial do nosso grupo é a alegria e, realmente, a união. Estamos juntos todo dia e a gente está sempre brincando. O Wesley sempre faz uma gracinha, o Leandrinho também, então acho que a alegria é um diferencial do nosso grupo", completou.

Brasil e Marrocos entram em campo nesta, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.