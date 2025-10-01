Topo

Onde vai passar Sport x Fluminense pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Germán Cano comemora o gol do Fluminense sobre o Botafogo - MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE
Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 15h30

Sport e Fluminense entram em campo hoje (1), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Sport não conseguiu embalar duas vitórias consecutivas e foi derrotado na rodada passada. O Leão visitou o Fortaleza e perdeu por 1 a 0.

Já o Fluminense embalou dois triunfos seguidos ao vencer o clássico contra o Botafogo. Na estreia de Zubeldía no comando da equipe, o Tricolor venceu o rival Alvinegro por 2 a 0.

Sport x Fluminense -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro, no Recife
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

