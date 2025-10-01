Onde vai passar Santos x Grêmio pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Santos e Grêmio se enfrentam hoje (1), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Alagoas), Premiere (pay-per-view) e GE TV (Youtube).

O Santos vem tentando se recuperar no campeonato e perdeu apenas uma das últimas cinco partidas, com uma vitória no período. Na rodada passada, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda empatou com o Red Bull Bragantino em 2 a 2.

O Grêmio também vem em recuperação e venceu seus últimos dois compromissos. O Tricolor recebeu o Vitória e venceu por 3 a 1 na rodada passada.

