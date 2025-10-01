Onde vai passar Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Palmeiras e Vasco entram em campo hoje (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras teve sua sequência de duas vitórias consecutivas interrompida na rodada passada. O Verdão foi até Salvador e foi superado pelo Bahia por 1 a 0, com gol marcado por Ademir.

Já o Vasco vem embalado por quatro jogos sem derrota, incluindo duas vitórias nesse período. Na última rodada, o Cruzmaltino venceu o Cruzeiro por 2 a 0.

