Onde vai passar Palmeiras x Vasco pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, em partida contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 15h30

Palmeiras e Vasco entram em campo hoje (1), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras teve sua sequência de duas vitórias consecutivas interrompida na rodada passada. O Verdão foi até Salvador e foi superado pelo Bahia por 1 a 0, com gol marcado por Ademir.

Já o Vasco vem embalado por quatro jogos sem derrota, incluindo duas vitórias nesse período. Na última rodada, o Cruzmaltino venceu o Cruzeiro por 2 a 0.

Palmeiras x Vasco -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 19h (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

