Onde vai passar Monaco x Man City pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo
Monaco e Manchester City se enfrentam hoje (1), às 16h (de Brasília), no Loius II, em Mônaco, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Monaco começou mal a Champions e foi goleado no primeiro confronto. A equipe francesa perdeu para o Club Brugge por 4 a 0.
Já o Manchester City iniciou bem sua caminhada na busca pelo segundo título do torneio. Os comandados de Pep Guardiola receberam o Napoli e venceram por 2 a 0.
Monaco x Manchester City -- Liga dos Campeões
- Data e hora: 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
- Local: Loius II, em Mônaco
- Transmissão: Space (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)