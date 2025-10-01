Topo

Onde vai passar Monaco x Man City pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 15h19

Monaco e Manchester City se enfrentam hoje (1), às 16h (de Brasília), no Loius II, em Mônaco, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Space (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Monaco começou mal a Champions e foi goleado no primeiro confronto. A equipe francesa perdeu para o Club Brugge por 4 a 0.

Já o Manchester City iniciou bem sua caminhada na busca pelo segundo título do torneio. Os comandados de Pep Guardiola receberam o Napoli e venceram por 2 a 0.

Monaco x Manchester City -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 1 de outubro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Loius II, em Mônaco
  • Transmissão: Space (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

