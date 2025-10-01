Onde vai passar Inter x Corinthians pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Internacional e Corinthians se enfrentam hoje (1), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Clique aqui para assinar o Prime Video e assistir ao jogo ao vivo
O Inter não vence há três partidas, acumulando duas derrotas nesse período. Na rodada passada, o Colorado ficou no empate por 1 a 1 com o Juventude.
Já o Corinthians tenta se recuperar após duas derrotas consecutivas. Na última rodada, a equipe de Dorival Júnior recebeu o Flamengo e acabou superada por 2 a 1, de virada.
Internacional x Corinthians -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 1 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Beira-Rio, em Porto Alegre
- Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)
Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.