Onde vai passar Botafogo x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

01/10/2025 16h30

Botafogo e Bahia entram em campo hoje (1), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida pela Globo (Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia) e Premiere (pay-per-view).

O Botafogo tem duas derrotas e uma vitória nos últimos três jogos. A equipe comandada por Davide Ancelotti vem de derrota por 2 a 0 no clássico contra o Fluminense.

Ja o Bahia se recuperou das três rodadas sem vitória e vem de um grande triunfo. O time dirigido por Rogério Ceni recebeu o Palmeiras e venceu por 1 a 0 na rodada passada.

Botafogo x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 1 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

