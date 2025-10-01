Onde vai passar Barcelona x PSG pela Liga dos Campeões? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Barcelona e PSG em campo hoje (1), às 16h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Barcelona estreou com uma boa vitória na competição. A equipe de Hansi Flick visitou o Newcastle e venceu por 2 a 1.

Atual campeão, o PSG iniciou a busca pelo bicampeonato com uma goleada. Os comandados de Luis Enrique receberam a Atalanta e venceram por 4 a 0.

Barcelona x PSG -- Liga dos Campeões