Onde assistir à convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira

O técnico italiano Carlo Ancelotti anuncia, nesta quarta-feira, a partir das 15 horas (de Brasília), a lista de jogadores convocados para os próximos amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul, em 10 de outubro, e o Japão, no dia 14.

Onde assistir à convocação de Ancelotti

A convocação será transmitida ao vivo no canal oficial da CBF no YouTube, permitindo que os torcedores acompanhem em tempo real a lista escolhida pelo treinador italiano.

Brasil já classificado

O Brasil está classificado para a Copa do Mundo após terminar em quinto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas. Ainda neste ano, a Seleção ainda disputará mais dois amistosos em novembro (entre os dias 10 e 18), fechando o calendário de 2025.

Expectativa para a lista

A tendência é que Carlo Ancelotti mantenha a base convocada nas rodadas finais das Eliminatórias, em setembro, quando o Brasil venceu o Chile e foi derrotado pela Bolívia na altitude de La Paz.

