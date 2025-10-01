Novo calendário da CBF 2026-2029: veja principais datas anunciadas

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1º), mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro.

Quais foram as mudanças anunciadas pela CBF?

O Brasileirão inicia-se em 28 de janeiro, com uma antecipação de dois meses em relação a 2025. A competição para em maio por causa da Copa do Mundo e será retomada em julho. Depois, se estende até dezembro.

Pela primeira vez, o Brasileiro e Estaduais serão disputados simultaneamente por um mês e meio. Estaduais se iniciam em 11 de janeiro e vão até 8 de março —é obrigatório o final nesta data.

Estaduais com times da Série A terão só 11 datas disponíveis. Estados sem equipes na primeira divisão terão mais flexibilidade.

Copa do Brasil passa a ter final em jogo único em sede escolhida antes do torneio. A partida será a última da temporada, após o Brasileiro. O início da Copa do Brasil é em 18 de fevereiro e vai até a segunda semana de dezembro.

Copa do Brasil terá jogos únicos até a quarta fase. Na fase seguinte, entram os times da Libertadores e Sul-Americana já com jogos de ida e volta, mata-mata.

A Copa do Brasil terá um aumento do número de times: de 92 para 126. Todos os 20 clubes da Série A estarão classificados automaticamente. Isso acaba com o risco para equipes como o Botafogo, que ainda não tinha vaga garantida.

Copa Nordeste não terá mais os times que disputem a Libertadores ou a Sul-Americana. Por exemplo, em 2025, Bahia e Fortaleza não jogariam a competição. A Copa Nordeste passa de 16 para 20 times.

A CBF passa a ter três Copas regionais. Além da Nordeste, será mantida a Copa Verde e implementada a Copa Sul-Sudeste. A data das Copas é de 25 de março a 7 junho, isto é, após os Estaduais. A Copa Verde terá 24 clubes, e a Copa Sul-Sudeste, 12.

A Copa Sul-Sudeste é a nova competição regional criada pela CBF, com 12 clubes, reunindo três Estados do Sudeste (RJ, SP, MG) e do Sul (RS, SC e PR) - Espírito Santo está no centro-oeste para a CBF e incluído na Copa Verde. Essa competição não terá os times nas competições sul-americanas, isto é, a maioria da Série A. Outros times da elite - não classificados às sul-americanas - podem optar por jogar ou não o torneio.

A Série C vai ter um aumento no número de clubes de forma paulatina. Em 2026, serão mantidos os 20 times. Mas, até 2028, será disputada com 28 equipes.

A Série D vai ter um crescimento significativo: sairá de 64 para 96 times. A ideia é garantir um calendário mais extenso durante o ano para equipes menores.